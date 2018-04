Leilão de energia velha é adiado para 16 de setembro O leilão da energia que faz parte dos contratos de fornecimento entre as geradoras e as distribuidoras, a chamada energia velha, foi adiado do dia 9 para o dia 16 de setembro. O ministro de Minas e Energia, Francisco Gomide, explicou hoje que o atraso, decidido pelo Conselho Nacional de Política Energética (CNPE), se deve à falta de publicação de alguns instrumentos legais necessários ao leilão. Esses instrumentos farão parte de um único documento e são essenciais para que o leilão seja bem-sucedido. Gomide informou ainda que será editada até sexta-feira uma medida provisória com cinco pontos do Programa de Revitalização do Setor Elétrico, anunciado em janeiro. O primeiro deles, segundo Gomide, é a criação do Fundo de Dividendos, que será uma forma de subvenção e será formado pelos lucros obtidos na venda de energia velha das geradoras federais em leilões. O segundo ponto trata do subsídio ao gás natural usado pelas termoelétricas, a ser custeado com recursos da Contribuição de Intervenção de Domínio Econômico (Cide). A expectativa do governo é que sejam R$ 500 milhões por ano. Essa medida objetiva dar mais competitividade à energia térmica em relação à hidráulica. O terceiro ponto da MP deverá definir o que são consumidores livres e consumidores cativos, pois esta definição não estava clara. A MP deverá definir as distribuidoras privadas como monopólios naturais que, nesta condição, não poderão comprar energia por meio de contratos bilaterais independentes, sem submeter a compra a concorrência. Por fim, deverá estabelecer que as concessionárias devem entrar em acordo sobre a data de reajuste de tarifas com os contratos celebrados no leilão público de venda de energia. Eleições O período eleitoral não deverá impedir o Governo de continuar usando medidas provisórias para regulamentar os principais pontos do programa de revitalização do setor elétrico. Segundo o ministro-chefe da Casa Civil, Pedro Parente, as medidas serão enviadas ainda neste ano ao Congresso. "Vai dar tempo de votar", comentou, após participar da reunião do CNPE. Na última semana foram editadas duas medidas, regulamentando a compensação financeira das distribuidoras pelas perdas durante o racionamento. Gomide disse que não prevê problemas na conversão das MPs. Segundo ele, as medidas são muito técnicas e muito lógicas. "Não há dúvida sobre a conveniência e a importância dessas decisões. Tratam-se de assuntos para Medidas Provisórias, devido à emergência", avaliou. Leilão O CNPE aprovou hoje uma resolução que autoriza a Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) a fiscalizar os preços mínimos dos leilões de energia velha das geradoras federais que ocorrerão no dia 16 de setembro. Segundo Gomide, as geradoras terão de enviar previamente os valores à Aneel, que terá poder até de fixar o preço mínimo, caso detecte risco de prática de dumping entre as geradoras. "São medidas para evitar práticas abusivas e garantir adequada formação de preços", afirmou o ministro. O conselho decidiu ainda reduzir de quatro para dois os submercados para comercialização de energia elétrica. A partir de 1º de janeiro de 2003, haverá o submercado do Sul, Sudeste e Centro-Oeste, incluindo aí a usina Itaipu Binacional, e o mercado Norte e Nordeste, que será formado pela Chesf e Eletronorte. Atualmente, há quatro submercados: região Norte, região Nordeste, região Sul e o sistema Sudeste-Centro-Oeste. Gomide explicou que o mercado vem se preparando há anos para dar esse passo e só não há ainda a fusão em um único mercado, devido a limitações na transmissão de energia do Norte para o Sul do País. "Mais um dia teremos um mercado único", afirmou o ministro.