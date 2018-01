Leilão de imóveis com preços até 50% menores Apartamentos, casas, salas comerciais, terrenos e chácaras pertencentes ao Banespa serão leiloados no dia 18, em São Paulo, com preços até 50% inferiores aos de mercado. Ao todo, são 121 imóveis localizados na capital, interior, litoral e outros Estados, como Paraná e Ceará. O leiloeiro responsável pelas vendas, Ronaldo Milan, explica que esse é o primeiro grande leilão do Banespa realizado sob a gestão do grupo Santander. "A diferença é que agora o banco adquiriu características de empresa privada, por isso os lances mínimos estão menores e mais próximos da realidade do mercado", diz. Um dos imóveis mais baratos é o apartamento de dois domitórios e 55,77 metros quadrados de área útil, localizado na Vila Pirajussara, na capital. O lance mínimo é de R$ 39,8 mil. Milan também destaca como boa oportunidade de negócio o apartamento de R$ 55,2 mil situado na Penha. O imóvel tem 59,48 m² de área privativa, dois dormitórios, sendo uma suíte, e uma vaga na garagem. Também há opções mais sofisticadas. No Tatuapé, o apartamento duplex, com dois dormitórios, sendo uma suíte, e com 123,44 m² de área útil, será leiloado com lance mínimo de R$ 109,9 mil. Entre os imóveis comerciais, Milan destaca o conjunto localizado na Rua Cardeal Arcoverde, 1.745 e 1.749, em Pinheiros, com 131,69 m² de área útil. O lance inicial é de R$ 116,7 mil. "Há boas ofertas também no interior do Estado", ressalta o leiloeiro. Em Campinas, o apartamento de dois dormitórios, no Parque Brasília, e 66,20 m² de área útil irá a leilão por R$ 58 mil. Em Sorocaba, o apartamento de cobertura com três dormitórios, na Vila Carvalho, sendo uma suíte, e 163,63 m² de área privativa será leiloado com lance mínimo de R$ 121,1 mil. De acordo com Milan, o pagamento pode ser feito em 12 vezes sem juros, com parcelamento de até 60 meses, ou à vista, com 10% de desconto. Ele avisa ainda que outro leilão será realizado no dia 20, em Ribeirão Preto, com 20 imóveis comerciais localizados no interior. "São todos ex-agências da CPFL", esclarece. Banco do Brasil Um total de 39 imóveis pertencentes ao Banco do Brasil será leiloado no próximo dia 11, em São Paulo. O leiloeiro responsável pelas vendas, Washington Vizeu, explica que os lotes comerciais e industrias poderão ser pagos em até 120 parcelas, e os residenciais em até 180 meses. Milan: (0--11) 3842-4202 / Vizeu: (0--11) 5071-8555