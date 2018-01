Leilão de imóveis com preços até R$ 35 mil Um total de 125 imóveis pertencentes aos bancos Bradesco e BCN serão leiloados no dia 29, no Palácio das Convenções do Anhembi, em São Paulo. Um dos atrativos serão 44 apartamentos e casas com preços até R$ 35 mil, que podem ser pagos em até 12 parcelas, sem juros. O leiloeiro responsável pelas vendas, José Oswaldo de Carvalho, diz que os imóveis serão leiloados com valores até 50% abaixo dos cobrados no mercado imobiliário. Ele disse que há desconto de 10% para pagamentos à vista. "Também é possível dar 20% de entrada e parcelar o restante em até 12 vezes sem juros", explica. Segundo o leiloeiro, o comprador ainda pode optar pelo pagamento em 24 meses para imóveis até R$ 100 mil e 48 meses para valores maiores, com parcelas corrigidas pelo IGP-M e TR. "É uma boa oportunidade para adquirir um imóvel, já que os financiamentos estão mais difíceis atualmente", comenta. Entre as ofertas, estão apartamentos, casas, salas e prédios comerciais, terrenos e áreas rurais. "A maior parte está na capital", avisa Carvalho. Entre as ofertas com preços inferiores a R$ 35 mil está o apartamento de dois dormitórios e 52 metros quadrados de área, localizado na Rua Ester Samara, 111, no bairro do Butantã. O lance mínimo é de R$ 33 mil. No mesmo bairro, na Rua Inácio Manuel Álvares, 298, o apartamento de três dormitórios, sendo uma suíte, e 74 metros quadrados de área, sai por R$ 51 mil. Outra oportunidade apontada por Carvalho está na Vila Madalena. Situado na Rua Girassol, 571, o apartamento com três suítes e 176 metros quadrados vai a leilão por R$ 204 mil. O leiloeiro também destaca o prédio comercial de quatro pavimentos, localizado na Rua XV de Novembro, 331, no Centro. "Era uma antiga agência bancária", diz. O imóvel será leiloado por R$ 720 mil. Informações: (0--11) 5586-3100