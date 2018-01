Leilão de imóveis do Unibanco em dezembro Leilão de 300 imóveis localizados em cidades de todo o País será realizado no dia 1.º de dezembro, em São Paulo. São casas, apartamentos, salas comerciais, galpões, chácaras e terrenos pertencentes ao Unibanco que poderão ser comprados com parcelamento de até 60 meses. Entre os destaques estão os quatro conjuntos comerciais situados na Avenida Paulista, 1.337. "Os imóveis estão alugados e o comprador poderá utilizar o dinheiro da locação para ajudar a pagar as parcelas", explica o leiloeiro responsável pelas vendas, Mauro Zukerman. O valor dos aluguéis varia de R$ 4.398,00 a R$ 5.098,61. Zukerman afirma que há muitas opções de imóveis residenciais com preços abaixo de mercado. A casa mais barata, situada no bairro de Jaraguá, em São Paulo, com 40 metros quadrados de área construída, terá lance mínimo de R$ 13 mil. Entre os apartamentos, destaque para o imóvel localizado no bairro Jardim do Mar, em São Bernardo do Campo, com quatro dormitórios, sendo uma suíte e 193,96 m² de área construída. O lance inicial é de R$ 69 mil. Outro destaque é o apartamento de dois dormitórios e 119,09 m² de área construída, localizado na Vila Alpina, em São Paulo. O lance mínimo é de R$ 30 mil. Pagamento Entre os imóveis comerciais, o leiloeiro aponta como boa oportunidade de negócio o conjunto localizado na Vila Olímpia, com 756 m² de área construída, ocupando o sétimo andar e oito vagas na garagem. O lance inicial é de R$ 684 mil. Zukerman lembra que é importante o comprador visitar o imóvel antes de participar do leilão e informar-se para saber se o local está ocupado ou não. O pagamento pode ser parcelado em até 60 meses, com juros de 1% ao mês, ou em 12 vezes iguais. Para compras à vista há desconto de 10% sobre o valor total. Em todas as opções é necessário pagar 5% de comissão ao leiloeiro. O leilão será realizado na Mansão França, situada na Avenida Angélica, 750, em São Paulo, às 11 horas. O telefone para informações é: (0xx11) 3272-9300.