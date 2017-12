Leilão de imóveis permite pagamento em 15 anos Um total de 48 imóveis residenciais e comerciais pertencentes ao Banco do Brasil vão a leilão no dia 13, no sede do Club Homs, em São Paulo. Os valores dos lances iniciais variam de R$ 3,1 mil a R$ 1,765 milhão e, em alguns casos, o pagamento pode ser parcelado em até 180 meses. De acordo com o superintendente de negócios do leiloeiro Sérgio de Freitas, Ricardo Pereira, as opções vão desde pequenos terrenos e apartamentos na capital, até casas e galpões situados no litoral e no interior do Estado. Ele destaca como boa oportunidade de negócio a casa localizada em São José dos Campos (SP), com piscina e área construída de 439,75 metros quadrados. O tamanho total do terreno é de 4.181 metros quadrados e o valor do lance inicial é R$ 495 mil. "O preço é muito bom se for levada em conta a área ocupada", comenta Pereira. Também há opções mais baratas, como o apartamento com área útil de 56,85 metros quadrados, localizado no Alto da Moóca, em São Paulo. O lance mínimo é de R$ 43,9 mil. Outro destaque apontado por Pereira é a casa de três pavimentos no bairro Prainha, com valor inicial fixado em R$ 117 mil. O imóvel tem quatro suítes, terraço, piscina e garagem com quatro vagas distribuídos em 490 metros quadrados de área construída. O imóvel está ocupado e as eventuais despesas ficarão sob responsabilidade do comprador. Entre os itens de menor valor do leilão estão dois terrenos residenciais localizados em Cotia (SP), com áreas de 125 e 187,5 metros quadrados e lance mínimo fixado em R$ 3,1 mil. A opção mais cara é o galpão de 4.969 metros quadrados de área construída, localizado em Santos (SP). O imóvel fica num terreno de 7 mil metros quadrados e será leiloado a partir de R$ 1,765 milhão. Pereira explica que todos os lotes serão inicialmente colocados em leilão apenas para pagamentos à vista. Caso nenhum comprador se interesse, uma nova rodada de lances será realizada para pagamentos parcelados. "Teremos outro grande leilão no dia 27, com mais de 110 imóveis percentes ao banco Itaú", avisa Pereira. Maiores detalhes podem ser obtidos com o leiloeiro responsável ou no site www.freitasleiloeiro.com.br. O leilão do dia 13 será realizado no Club Homs, na Avenida Paulista, 735, em São Paulo, a partir das 11 horas. Freitas Leiloeiro: (0--11) 3105-0297