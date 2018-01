Leilão de imóveis tem 152 ofertas Um total de 152 imóveis pertencentes aos bancos Itaú, Sudameris e Cidade serão leiloados no dia 7 de dezembro, no Club Homs, em São Paulo. As ofertas incluem apartamentos, casas, salas comerciais, terrenos e chácaras localizados em diversos Estados brasileiros. Às 10 horas, começa o leilão de 93 imóveis do Sudameris. Segundo o responsável pelas vendas e consultor da Santos Frazão Leilões, Célio Petrilli, um dos destaques é o duplex de três dormitórios e 231,34 metros quadrados de área total, localizado no Jabaquara. O lance mínimo é de R$ 95 mil. "Também há boas oportunidades no litoral", avisa Petrili. Ele destaca o apartamento situado na Vila Rica, em Santos, com lance inicial de R$ 88 mil. O imóvel tem um dormitório, uma suíte, um quarto de empregada e 137,48 m² de área total. No interior, uma das ofertas apontadas por Petrilli é o galpão localizado na Vila Sul Americana, em Carapicuíba, com 1.180 m² de área construída. O lance mínimo é de R$ 480 mil. Financiados O leilão dos 53 imóveis do banco Itaú começa às 14 horas. Entre os destaques está o apartamento de dois dormitórios e 108,65 m² de área total, localizado no Parque Munhoz, em São Paulo. O preço inicial é de R$ 24 mil. O conjunto comercial situado na Avenida Paulista, em São Paulo, com 786,64 m² de área total, é outra atração. Petrilli acredita que apesar do alto valor (R$ 1,4 milhão), o lote deve despertar a atenção de investidores. Os seis imóveis do banco Cidade também serão leiloados às 14 horas. Para Petrilli, uma das melhores ofertas é a casa localizada na Chácara da Lagoa, em Itapecerica da Serra (SP), com 300 m² de área construída. O lance mínimo é de R$ 550 mil. "É uma ótima oportunidade", comenta. Petrilli informa que todos os imóveis podem ser financiados em até 60 meses, ou comprados à vista, com 10% de desconto. O Club Homs fica na Avenida Paulista, 735. Informações: (0--11) 3208-4066