Leilão de linhas de transmissão atrai 32 empresas A Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) informou nesta segunda-feira que 32 empresas entregaram, na última sexta, a documentação necessária para se pré-qualificar para o leilão de linhas de transmissão que será realizado no próximo dia 15 de dezembro. Essas empresas pretendem participar isoladamente ou em consórcios. Segundo a Aneel, das 32 companhias, 22 são brasileiras, cinco espanholas, três portuguesas e duas colombianas. No próximo dia 10 , a Aneel anunciará os nomes das empresas pré-qualificadas para participar do leilão. Para confirmar a participação na disputa, as empresas pré-qualificadas terão que depositar a garantia financeira exigida pelo edital, na véspera do leilão, dia 14 de dezembro, na Companhia Brasileira de Liquidação e Custódia. Nesse leilão estarão em jogo 10 linhas de transmissão e seis subestações que serão oferecidas em seis lotes. Quando forem construídas essas linhas terão 1.033 quilômetros de extensão e cruzarão nove Estados : Bahia, Ceará, Minas Gerais, Paraná, Piauí, Rio Grande do Norte, Rio Grande do Sul, Santa Catarina e São Paulo. A Aneel estima que os investidores que arrematarem essas linhas terão de investir cerca de R$ 680 milhões para construí-las.