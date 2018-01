Leilão de linhas de transmissão de energia atrai 41 empresas A Aneel informou que 41 empresas confirmaram hoje a participação no leilão de concessões de 11 trechos de novas linhas de transmissão, divididos em sete lotes. O leilão acontece nesta terça-feira na bolsa paulista. Segundo a agência reguladora, 34 são nacionais e sete espanholas. O consórcio Amazônia, que havia sido desqualificado no processo de pré-qualificação por não ter atendido exigências previstas no edital de licitação, depositou as garantias por força de uma decisão liminar e disputará três lotes. O consórcio Fiatengineering-lesa poderá disputar as concessões de quatro lotes em razão de liminar do Tribunal Regional Federal.