Leilão de NBC-E bem-sucedido faz dólar cair à mínima O BC informou há pouco que vendeu em leilão hoje o lote integral de 2,470 milhões de NBC-E, emitidas em 16/10/2000 e com vencimento em 17/11/2005. A cotação única ficou em 107,1702, equivalente à taxa de 10,87% ao ano, mais a variação cambial. A liquidação financeira da operação será realizada no dia 20 de fevereiro. Logo após o bem-sucedido leilão, o dólar caiu à mínima do dia (R$ 1,986). Surpresa - A venda surpreendeu o mercado cambial. O sucesso do leilão foi garantido pela participação de bancos estrangeiros, que adquiriram o papel cambial de prazo longo (cerca de cinco anos) para hedge, afirmaram analistas consultados pela AE. Até ontem, havia dúvida no mercado sobre a aceitação desse papel pelo mercado, em função do prazo e do risco embutido por conta das eleições presidenciais de 2002. Mas, a demanda foi grande e refletiu-se na taxa paga pelo BC, que ficou abaixo do consenso do mercado, que apostava em uma remuneração entre 10,95 e 11,05% ao ano. Segundo o banco, o lote vendido hoje corresponde a 50% do volume de NBC-Es, que estará vencendo no dia 20, data da liquidação financeira da operação de hoje. No dia 16/2, o BC fará outro leilão para a venda de mais 2,470 milhões de NBC-E, também com data de emissão em 16/10/2000 mas com data de vencimento mais long, em 16/11/2006.