Leilão de obras de arte No próximo dia 22 o leiloeiro Aloisio Cravo põe à venda em São Paulo trabalhos de Emiliano Di Cavalcanti, Cândido Portinari, Tarsila do Amaral, Lasar Segall, Siron Franco e Manabu Mabe, entre outros. Neste dia os poderão ser adquiridas obras de grandes artistas brasileiros. Para se ter uma idéia, Cravo cita uma xilogravura de Gilvan Samico, datada de 1961, que receberá lances a partir de R$ 2 mil e uma série de 15 fotografias feitas de 1946 a 1951 por Geraldo de Barros, com lance mínimo de R$ 3 mil. Os lances mais altos ficaram por conta de trabalhos como os quatro desenhos da Via Sacra feitos por Cândido Portinari em 1955, que o leiloeiro acredita que alcancem preços entre R$ 170 mil e R$ 200 mil no pregão. Os interessados podem apreciar as obras e definir, de antemão, os lances máximos a oferecer na Rua Groenlândia, 1.897. Maiores informações pelo telefone: (11) 3088-7142.