Leilão de petróleo tem arrecadação recorde A 6ª Rodada de Licitações da Agência Nacional do Petróleo (ANP) teve uma arrecadação final de R$ 665 milhões, um recorde entre as seis rodadas já realizadas. No total, foram concedidos 154 blocos, que representam quase 40 mil quilômetros quadrados de área a ser explorada. Segundo a ANP, as concessionárias assumiram compromisso de investir um mínimo de R$ 2 bilhões nas áreas concedidas.