Leilão de privatização da Cteep será em fevereiro de 2006 O governo de São Paulo marcou o leilão de privatização da Companhia de Transmissão de Energia Elétrica Paulista (Cteep) para o dia 8 de fevereiro, uma quarta-feira, como fez questão de ressaltar o secretário de Energia, Mauro Arce. Isso porque, segundo ele, todas as privatizações do governo paulista foram feitas nesse dia da semana. Hoje foram abertos os envelopes para a habilitação dos consórcios que disputarão o serviço de modelagem e avaliação econômica para a venda da Cteep. Se habilitaram cinco consórcios. O primeiro é composto por Partner Consultoria, Brascan, Deutsche Bank e o escritório Demarest. O segundo está formado por BBVA e Arthur D. Litte. O terceiro traz a KPMG e o escritório Azevedo Sodré. No quarto estão Banco Pátria, Hotshchild e Tozzini Freire. Do quinto fazem parte Citibank e Rio Bravo.