Leilão de subconcessão da Norte-Sul será dia 6 de setembro A estatal Valec informou nesta terça-feira que marcou para o dia 6 de setembro, às 10 horas, o leilão de subconcessão da ferrovia Norte-Sul, a ser realizado na Bolsa de Valores de São Paulo (Bovespa). Estão pré-qualificadas para participar da disputa as empresas Companhia Vale do Rio Doce, ARG e Alvorada Serviços de Engenharia. Estará em disputa a concessão para a operação e manutenção de 720 quilômetros da Norte-Sul, desde o entroncamento com a ferrovia de Carajás (que é operada pela Vale), em Açailândia (MA), até Palmas (TO). Desse total, a Valec já concluiu as obras de 225 quilômetros, no trecho entre Açailândia e Aguiarnópolis (TO). O vencedor do leilão poderá começar a operar os trechos que estão prontos, enquanto aguarda a Valec - atual concessionária da ferrovia - concluir a parte restante das obras. Atualmente, a estatal está construindo o trecho de 130 quilômetros entre Aguiarnópolis e o pátio de Araguaína (TO). A previsão da Valec é de que este trecho será entregue até o fim deste ano. Restará, então, construir mais 390 quilômetros para levar a ferrovia até Palmas. Os recursos a serem obtidos pela Valec com o leilão serão utilizados pela estatal na própria obra. O lance mínimo que os interessados terão de apresentar no leilão é de R$ 1,478 bilhão. O contrato de subconcessão terá validade de 30 anos.