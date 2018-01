Leilão de Telesp Celular tem boa adesão Com o leilão realizado hoje, a Portugal Telecom elevou de 19% para 30% sua participação no capital total da Telesp Celular. De acordo com a empresa, a adesão à oferta foi de 65%. Junto a investidores institucionais, a adesão ficou em 90%. A Portugal Telecom comprou hoje 44,099 bilhões de ações ordinárias (ON, com direito a voto) da Telesp Celular. A operação registrou movimento de R$ 1,3 bilhão na Bolsa de Valores de São Paulo (Bovespa). A oferta incidia sobre todas as ações ordinárias no mercado, que totalizavam 68 milhões de papéis. A liquidação financeira será sexta-feira. Com o sucesso do leilão de recompra, o investidor que não fez a venda tende a ficar com um papel de menor liquidez - facilidade de negociação - na Bolsa. O resultado deve ser a queda do preço do papel.