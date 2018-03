Leilão de títulos derruba o dólar para R$ 2,945 O dólar fechou em forte queda nesta quarta-feira, com o mercado reforçando as ordens de venda da moeda norte-americana após o bem-sucedido leilão de títulos cambiais feito hoje à tarde. O dólar comercial já abriu abaixo dos R$ 3 e passou todo o dia neste patamar, acentuando a queda logo após o resultado do leilão. No final do dia, o dólar fechou cotado a R$ 2,945, uma desvalorização de 2,64%, em relação a ontem. No leilão, o Banco Central vendeu integralmente a oferta de até 19.700 títulos a taxas de juros mais baixas para a maior parte dos contratos, em relação a leilões anteriores. Foram negociados US$ 904,4 milhões, com cinco vencimentos, equivalentes a 50,9% dos US$ 1,8 bilhão em títulos que vencem na quinta-feira da semana que vem, dia 15.