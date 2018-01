Leilão de transmissão de energia atrai 42 empresas A Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) divulgou nesta terça-feira a lista de pré-qualificados para o leilão de linhas de transmissão que ocorre em 23 de setembro, na bolsa paulista. As concessões deverão ser disputadas por 42 empresas nacionais e estrangeiras, que poderão atuar individualmente ou agrupadas em consórcio. Dos grupos que participaram da pré-qualificação, apenas dois consórcios foram desqualificados por não atender requisitos previstos no edital do leilão. Das habilitadas, 37 são nacionais e oito estrangeiras (sete espanholas e uma italiana). Para confirmar participação na disputa, as empresas terão de depositar as garantias financeiras até o dia 22 de setembro. A assinatura dos contratos de concessão está prevista para o dia 30 de dezembro. As concessões destinam-se à construção, operação e manutenção de 1.787 quilômetros de novas linhas de transmissão da rede básica a serem construídas em oito estados: Paraná, São Paulo, Piauí, Ceará, Bahia, Santa Catarina, Mato Grosso e Minas Gerais.