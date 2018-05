Leilão de trem-bala será mantido, diz EPL O presidente da Empresa de Planejamento e Logística (EPL), Bernardo Figueiredo, afirmou, nesta quarta-feira, 31, que o leilão do trem-bala, marcado para 19 de setembro, está mantido. Reportagem publicada na edição desta quarta-feira, 31, do jornal Folha de S.Paulo informa que o governo poderá adiar a licitação devido à falta de interesse de investidores. "Não tenho essa informação, não recebi nenhuma instrução sobre isso nem fui consultado sobre esse assunto", disse Figueiredo. "Sob nosso ponto de vista, o leilão está marcado. Temos reunião com investidores sobre esse assunto", acrescentou.