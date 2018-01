Leilão: dicas para uma boa compra Para ter sucesso na compra de imóveis ofertados em leilão, o consumidor deve atentar para algumas dicas que evita futuras dores-de-cabeça. Primeiramente, o pretendente deve solicitar ao escritório do leiloeiro todos os dados disponíveis sobre o imóvel, como os registros em cartório e a existência de débitos pendentes. Se o imóvel ainda estiver ocupado, ele deve avaliar se o preço compensa os gastos e o tempo necessário para a retomada do imóvel. Além disso, é importante é visitar o local com antecedência, preferencialmente, acompanhado de um especialista no ramo. Devem ser questionadas as formas de pagamento e os descontos concedidos para compras à vista que, em alguns leilões, podem chegar a 10% do valor do arremate. É recomendável ler com atenção o edital e ter sempre em mãos, durante o leilão, o catálogo de vendas, para acompanhar os arremates, observando a disposição dos outros participantes. Outra dica importante é estipular sempre antes um lance máximo a oferecer pelo imóvel desejado, não deixando-se levar pelo calor da disputa.