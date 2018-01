Leilão do banco do Ceará é adiado pela 4º vez O leilão do Banco do Estado do Ceará (BEC) foi adiado pela quarta vez. A venda esteve programada para 26 de novembro, passando depois para 9 de dezembro, para 19 de dezembro e, agora, para 19 de março de 2003. Segundo comunicado publicado hoje pelo Banco Central (BC), a assembléia geral extraordinária (AGE) do banco para eleição dos novos administradores será convocada até 7 de março. Os interessados em comprar o BEC devem se pré-identificar na Companhia Brasileira de Liquidação e Custódia (CBLC) até dia 13 de março A divulgação dos pré-identificados pela CBLC e o depósito de garantias ocorrerão em 17 de março. Já os habilitados a participar do leilão serão anunciados no dia 18 de março. Pelo novo cronograma, a liquidação financeira do leilão e a assinatura do contrato de compra e venda de ações acontecerá em 26 de março, quando também haverá a AGE do BEC para eleição dos administradores. No dia 2 de abril termina o prazo para habilitação dos empregados. O prazo de reserva de ações pelos funcionários do banco acaba em 16 de abril e a liquidação financeira da oferta aos empregados será em 14 de maio. O processo de alienação de ações do capital social do BEC será encerrado em 29 de agosto.