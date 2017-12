Leilão do SMP recebe propostas de sete empresas O presidente da Comissão de Licitação do SMP, Amadeo de Castro, divulgou a lista dos proponentes que participarão dos leilões de licença das bandas C, D e E. São eles: TNL/PCS, Serramby Participações S/A, Blucel S/A, Starcel S/A, Unicel S/A, Brasmar e Brasil Telecom.