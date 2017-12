Leilão do Tesouro sustenta alta da bolsa argentina A Bolsa de Buenos Aires fechou em alta de 0,42%. De acordo com traders, a alta do mercado foi sustentada pelo resultado positivo do leilão de US$ 700 milhões em letras do Tesouro argentino - mais conhecidas como Lestes - realizado hoje. O Tesouro da Argentina vendeu US$ 350 mi em Letes de 91 dias à taxa nominal de 6,71% e US$ 350 mi em Letes de 182 dias a 7,35%. Essas foram as menores taxas em 20 meses, um sinal de que o investidor está mais confiante com relação a economia do país. As informações são da Dow Jones.