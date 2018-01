Leilão oferece obras de arte com lance livre Quadros de pintores consagrados serão leiloados nos dias 13, 14, 15 e 16, na Galeria Paulistana, em São Paulo, com um atrativo especial. Cerca de 70% das 520 obras vão a leilão sem lance mínimo estipulado, o que vai permitir que os próprios compradores determinem o preço de cada pintura. De acordo com o leiloeiro Luiz Carlos Moreira, da Tableau Arte & Leilões, um dos destaques será o quadro Marinha de Santos, de Benedito Calixto. "É uma obra-prima, apesar do tamanho (20 x 23 cm)", afirma. Segundo ele, o preço de mercado pode variar entre R$ 10 mil e R$ 15 mil, mas será leiloado com lance livre. "É uma forma de atrair mais pessoas para as galerias. A arte não deve ser somente da elite", explica Moreira. Outra obra importante, na opinião do leiloeiro, é a pintura Futebol, de Carybé, feita em vinil sem cartão. O lance mínimo é de R$ 6 mil. "É um bom preço. No último leilão vendemos um desenho dele a nanquim por R$ 8 mil", diz. O quadro Paisagem, do paulista Francisco Rebolo Gonçalves, pintado em óleo sobre tela, será leiloado a partir de R$ 6 mil. Moreira lembra que o paisagista foi um dos principais membros do Grupo de Santa Helena e da Família Artística Paulista. O acervo ainda incluiu a obra Interior, de Manoel Santiago, em óleo sobre tela, com lance mínimo de R$ 10 mil. "Mesmo os quadros que não serão leiloados em lance livre têm preços muito competitivos", garante Moreira. Ele cita a obra Paisagem, de Antônio Parreiras, datado de 1932, em óleo sobre tela. O quadro participou do Salão Nacional de Belas Artes do mesmo ano e será leiloado por R$ 10 mil. "O preço de mercado está entre R$ 30 mil e R$ 40 mil", avalia. O quadro Camponesa, do pintor paulista Antônio Ferrigno, em óleo sobre tela, será vendido com lance livre. Moreira destaca que o autor está no mesmo nível de nomes consagrados, como Benedito Calixto. Segundo ele, a expectativa é a de que a obra seja comprada por valores entre R$ 6 mil e R$ 9 mil. Moreira diz que o acervo a ser leiloado tem pinturas de 360 autores diferentes, entre brasileiros e estrangeiros. Também irão a leilão móveis, louças, marfins, livros de arte e cerca de 80 tapetes, num total de 640 itens. Informações sobre todas as peças podem ser obtidas no site da Galeria Paulistana (veja link abaixo) ou pelo telefone (0xx11) 5096-0875.