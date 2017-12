Leilão: oportunidade para comprar imóveis O grupo Sudameris vai leiloar, no dia 8 de dezembro, 167 imóveis da carteira das empresas integrantes do conglomerado, que inclui o recém-adquirido banco América do Sul. No pregão, que será realizado às 10 horas no Club Homs (Avenida Paulista, 735), os compradores irão encontrar apartamentos, conjuntos comerciais, prédios, terrenos, áreas rurais e até mesmo um hotel, distribuídos por mais de dez Estados. Os preços mínimos para a venda dos lotes, de acordo com os organizadores, serão de 10% a 20% inferiores à avaliação de mercado, com várias opções de pagamento. Os imóveis serão vendidos com 10% de desconto à vista, parcelados em até 48 meses, de acordo com o valor da compra, ou ainda financiados pelo Sudameris, desde que o crédito do comprador seja previamente aceito. De acordo com João de Souza Simão, consultor da empresa organizadora do pregão, a Turn Key Leilões, o leilão terá boas oportunidades tanto para os interessados em comprar imóveis para uso pessoal quanto para empresários e investidores do mercado imobiliário. Em São Paulo, serão oferecidos apartamentos em várias regiões por preços que vão de cerca de R$ 40 mil a mais de R$ 300 mil. Maiores informações sobre o leilão do Sudameris podem ser obtidas no site (veja link abaixo) ou no escritório da Turn Key Leilões (Rua Inocêncio Tobias, 281). O edital deverá ser publicado pela empresa no próximo domingo. Turn Key: 0800-131318