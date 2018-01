Leilão Petrobras pode sair em julho O ministro do Desenvolvimento, Alcides Tápias, espera que até o final de julho seja vendido ao público uma participação minoritária do capital da Petrobras. Ele afirmou que está realizando contatos no Congresso para eliminar eventuais dúvidas e fazer com que a operação tenha sucesso. O projeto de venda de ações excedentes da Petrobras prevê a possibilidade de que os trabalhadores possam utilizar até 50% do seu Fundo de Garantia por Tempo de Serviço para a compra das ações.