Leilão rende R$ 3 milhões com trajes e objetos de ‘A Noviça Rebelde’

SÃO PAULO - Trajes e objetos do filme 'A Noviça Rebelde' (The Sound of Music) foram vendidos por US$ 1,3 milhão em um leilão em Hollywood, na Califórnia.

O leilão incluiu o traje usado pela personagem principal, interpretada por Dame Julie Andrews.

A venda foi descrita pela casa de leilões Profiles como "um vestido marrom caseiro em pesado estilo austríaco com uma blusa também caseira cor de trigo."

O filme 'A Noviça Rebelde', de 1965, é um drama musical dirigido por Robert Wise, com Julie Andrews no papel principal.

O filme foi baseado em um musical da Broadway, que narra a história real da família de cantores Von Trapp, da Áustria. Foi filmado em Salzburgo, na Áustria, e na Baviera, na Alemanha.

Um dos musicais mais populares da história do cinema, ganhou o Oscar de melhor filme em 1966 (a todo foram cinco estatuetas). O álbum com a trilha sonora ganhou o prêmio Grammy de melhor álbum do ano.

O filme narra a história de uma família austríaca tentando escapar dos nazistas antes da Segunda Guerra Mundial.

Julie Andrews declarou em entrevista a Oprah Winfrey em 2010 que o elenco não tinha ideia de que o filme seria tão bem-sucedido.

Outros itens leiloados incluíram uma pintura da fazenda Tara, de "... E o Vento Levou", usado na sequência de abertura do filme.

Um capacete de mergulho do filme '20 Mil Léguas Submarinas' foi vendido por US$ 75 mil.

Um traje usado por James Gandolfini como Tony Soprano em sua cena final do último episódio de 'Os Sopranos', foi vendido por US$ 22 mil. O ator morreu de ataque cardíaco no mês passado, aos 51 anos.