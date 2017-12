Leilão reúne obras de grandes artistas A Dutra Leilões realiza até 29 de novembro uma exposição e leilão com obras do artista plástico português Sousa Pinto, além de prataria e mobiliário portugueses dos séculos XVIII e XIX. O acervo é composto por sete peças, quatro óleos e três aquarelas, pertencia a uma tradicional família paulistana - cujo sobrenome também é Sousa Pinto - e que estarão presentes neste leilão. O pregão, que contará com aproximadamente 500 lotes, terá duas raríssimas esculturas de madeira do artista plástico Gomide. Trabalhos de Di Cavalcanti, Tarsila do Amaral, Anita Malfatti, Mestre Valentim, além de peças de importantes coleções brasileiras como as de Newton Carneiro, Oswaldo Rizzo e Plácido Gutierrez também estarão sendo leiloadas. Outro destaque do leilão será a escultura "Ídolo" de Victor Brecheret, criada no período em que o artista esteve em Roma entre 1913 e 1919, e apresentada na Semana da Arte Moderna em 1922. Mais informações na Dutra Leilões pelo telefone 3887-3234.