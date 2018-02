Leilão revela o alto custo da escassez de energia

Geradoras com sobra de energia ou comercializadoras venderam 2,1 mil MW médios a distribuidoras pelo preço médio de R$ 386,67 o MWh, próximo do teto do mercado livre, de R$ 388,48 o MWh.

O leilão atenua uma dificuldade: a diferença entre o volume de energia assegurado às distribuidoras por contratos firmes de compra das geradoras e da energia que as distribuidoras têm de entregar aos consumidores, com base nos contratos de venda em vigor. O momento mais crítico da descontratação de energia está previsto para este semestre.

A promoção do leilão de ajuste foi necessária após o malogro do leilão A-1, em dezembro, para entrega de energia neste ano. Da demanda estimada em 3 mil MWh, apenas 622 MWh médios foram ofertados pelas geradoras Furnas e Petrobrás, que venderam a eletricidade pelo preço médio de R$ 197,09 o MWh - cerca de metade do preço do leilão de ajuste de quinta-feira. Os maiores compradores da energia ora ofertada foram a Copel, do Paraná, a Cemig mineira e a CPFL paulista - e entre os grandes vendedores figuraram BTG Pactual e a Votorantim Energia.

Os desequilíbrios evidenciados no mercado de energia, em que leilões recentes promovidos pela agência reguladora tiveram resultados insatisfatórios, mostram que o discurso oficial está longe da realidade. Na quinta-feira, data do leilão, o ministro de Minas e Energia, Eduardo Braga, disse que a Medida Provisória 579 (que mudou o marco regulatório da energia) corrigiu "distorções" no setor elétrico e que o governo está agora reestruturando o setor. O fato é que o governo foi atropelado pelo mercado e, para evitar a sangria nos cofres públicos, vai transferir os ônus aos consumidores. Culpar as distribuidoras de São Paulo, Minas e Paraná pelo problema, como fez a autoridade, é procurar bodes expiatórios.

Newsletter Economia Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

O custo da energia adquirida no leilão de ajuste poderá ser repassado imediatamente aos consumidores, que pagarão a conta do exaurido modelo energético.