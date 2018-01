Leilão terá imóveis a partir de R$ 6 mil Imóveis residenciais e comerciais com preços a partir de R$ 6 mil são as atrações do leilão do banco Bradesco, que vai ser realizado no dia 10, no Palácio das Convenções do Anhembi, em São Paulo. Ao todo, serão 110 imóveis, entre apartamentos, casas, sítios e terrenos. Entre as opções de menor preço está a casa de dois dormitórios e 50 metros quadrados de área construída, localizada em Itapecerica da Serra (SP). O lance mínimo será de R$ 6 mil. Na capital, os valores variam a partir de R$ 18 mil. Por esse preço é possível encontrar apartamentos de dois dormitórios e 51 m² de área útil nos bairros Campo Limpo e Sacomã. O leiloeiro responsável pelas vendas, Ronaldo Milan, avisa que alguns desses imóveis estão ocupados. "Nesses casos, é bom consultar um advogado para saber qual o melhor procedimento a adotar, sem esquecer de calcular as despesas e o tempo gasto com a desocupação", aconselha. Milan aponta como boa oportunidade de negócio alguns imóveis localizados no interior. Em Cotia (SP), um dos destaques é o sítio de 7,6 hectares, situado em Caucaia do Alto. A casa tem três dormitórios, piscina, campo de futebol e será leiloada com lance mínimo de R$ 145 mil. "Também há uma casa com quatro suítes e piscina, em um condomínio fechado na Vila São Francisco, em Cotia, com lance inicial de R$ 480 mil", avisa o leiloeiro. Na capital, o apartamento com três suítes, piscina privativa e 213 m² de área útil, no Morumbi, irá a leilão por R$ 195 mil. Entre os imóveis comerciais, Milan destaca o prédio localizado na Barra Funda, em São Paulo, com 3,8 mil m² de área construída. O lance mínimo é de R$ 4 milhões. "É caro, mas é uma excelente oportunidade para quem quer estabelecer um comércio", explica. Informações: (0--11) 3842-4202