Leilão virtual de carros e máquinas Dois leilões a serem realizados via Internet, no dia 20, vão por à venda um total de 42 veículos usados e 71 itens, entre tratores, máquinas e equipamentos. As propostas podem ser apresentadas antecipadamente ou no próprio dia do leilão, sem a presença do comprador. "É uma forma de democratizar a participação dos compradores, oferecendo a possibilidade de que pessoas de outros Estados participem", diz o proprietário da empresa responsável pelos leilões (Superbid.net), Ronaldo Sodré Santoro. Ele explica que os compradores também podem participar pessoalmente, no próprio dia do leilão, no local previamente marcado. Mas explica que 80% das vendas dos cinco leilões anteriores foram realizadas via Internet. A empresa tem três sites (Superimovel, Supermotor e Supermaterial). Segundo Santoro, cerca de 3 mil pessoas já participaram dos leilões desde setembro do ano passado, e o número de visitas aos sites já superou 600 mil. Ele diz que essa é a primeira vez que a empresa vai realizar um leilão de materiais. De acordo o leiloeiro Jaime Simões, responsável pelas vendas do site supermaterial.com.br será vendido um total de 71 itens, entre motores, transformadores, frezadoras de asfalto, equipamentos para terraplanagem, tratores, miniescavadeiras e outros. Um dos destaques é uma usina rebocável de micropavimento, com cem horas de uso, para trabalhos em asfalto. O lance inicial é de R$ 130 mil. "Uma nova deve custar em torno de R$ 220 mil", diz Simões. Outro item apontado como boa opção pelo leiloeiro é uma máquina para concretagem contínua de guias e sarjetas, com 4.900 horas trabalhadas. O lance mínimo é de R$ 160 mil. Segundo Simões, os itens devem atrair a atenção principalmente de construtoras, pavimentadoras, empreiteiras, pequenas empresas e comerciantes que trabalham com revenda de equipamentos usados. Ele informa que o leilão do supermotor.com.br vai reunir 42 automóveis pertencentes a uma locadora de veículos. As ofertas incluem carros importados, como jipe Grand Cherokee, e nacionais, como Gols e Fiorinos. Simões explica que para participar basta preencher uma ficha de cadastro no site correspondente e fazer uma proposta. "A partir desse momento, o lance se torna público, e qualquer outro cadastrado pode cobrir a oferta." O encerramento dos leilões será realizado na Alameda Lorena, 800, nos Jardins, em São Paulo, dia 20, às 9 (supermotor) e às 12 horas (supermaterial). Todo o acompanhamento pode ser feito via Internet. O pagamento será realizado por meio de boleto bancário impresso a partir do próprio site. Superbid: (0--11) 3069-9449