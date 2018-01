Leiloeiros apostam nos pregões de carros Especialistas do setor de comércio de automóveis esperam que, nesse ano, os leilões de carros registrem o maior volume de negócios dos últimos anos. Isso porque, com a tendência de queda dos juros, o número de automóveis financiados pode aumentar, favorecendo também a realização de leilões, que se abastece com bens recuperados por financeiras e seguradoras. De acordo com o Sindicato dos Leiloeiros de São Paulo, são realizados diariamente cerca de 30 leilões, sendo que boa parte são de veículos. Um bom exemplo são os da Sodré Santoro, que fica no Km. 224 da Via Dutra, em Guarulhos. Às terças-feiras, o leiloeiro Cláudio Cohn põe à venda os veículos da Seguradora Porto Seguro em um pátio na Rua Manuel Monteiro de Araújo, 505, em São Paulo. Em outro local, na Rua Henry Ford, 965, em Osasco, são vendidos veículos de diversos bancos e financeiras, sempre às sextas-feiras. Ronaldo Milan abre, na terça-feira, um pregão de veículos de várias seguradoras, na Avenida Mário Lopes Leão, 1.160. Na quarta-feira, o leiloeiro faz as ofertas de bancos e financeiras, no Km 16 da Rodovia Raposo Tavares; em seguida, os bens do Unibanco e do banco Dibens, no Km. 20 da Raposo. Na sexta-feira, os destaques são lotes do Santander, no Km. 18,5 da Régis Bittencourt. A Turn Key Leilões tem um pátio de 40 mil metros quadrados na Rua Inocêncio Tobias, 281, na Barra Funda. Lá são realizados, às segundas-feiras, pregões da Seguradora Porto Seguro e, a cada duas semanas, nas quintas-feiras, da Seguradora Liberty Os contatos dos leiloeiros: Sodré Santoro: (0--11) 6464-6464; Cohn: (0--11) 3682-8522; Milan: (0--11) 3845-5599; Turn Key: (0--11) 3611-9099.