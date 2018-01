Leilões de arte com preços até 66% menores Galerias de arte de São Paulo vão leiloar obras de renomados autores com preços base até 66% menores do que os cobrados no mercado. Entre os destaques estão quadros de Di Cavalcanti, Benedito Calixto, Portinari, Antônio Bandeira e Clóvis Graciano. No leilão que será realizado pela galeria Pró Arte nos dias 19, 20 e 21, a principal atração será a venda de dez quadros de Di Cavalcanti. "É muito raro unir tantas obras desse autor em um único leilão", comenta o proprietário da galeria, Marcelo Felmanas. Segundo ele, a maior parte dessas pinturas são em óleo sobre tela. Entre as mais importantes estão Carnaval na Lapa, Vila com Mulatas e Cena de Bordel. Felmanas avisa que as obras de Di Cavalcanti serão leiloadas com lances mínimos a partir de R$ 5 mil (preço do desenho a lápis Retrato de Mulher). O quadro Marinha, de Benedito Calixto, também faz parte do acervo e será vendido por R$ 15 mil. O leilão ainda terá pinturas de Portinari, Antônio Parreiras, Orlando Teruz e Roberto Burle Marx. "Os preços estarão de 30% a 40% abaixo dos cobrados nas grandes galerias e o pagamento poderá ser feito em até três vezes", diz Felmanas. Esculturas Na Galeria Paulistana, o destaque serão os quadros leiloados em lance livre, nos dias 24, 25, 26 e 27. De acordo com o organizador do evento, Luiz Carlos Moreira, da Tableau Arte e Leilões, 79% das 550 pinturas serão vendidas sem que seja estipulado um lance mínimo. O leilão terá obras de Antônio Bandeira, Clóvis Graciano, Ismael Nery, Milton da Costa, Samsom Flexor e outros representantes de diferentes estilos e épocas. "Alguns quadros serão leiloados por um terço do seu valor de mercado", garante Moreira. Como exemplo, ele cita a pintura Mascarado, de Reynaldo Fonseca, avaliada em R$ 15 mil e que irá a leilão por R$ 5 mil. O acervo também inclui esculturas, tapetes antigos, cristais, porcelanas e objetos de arte, totalizando 640 lotes de 310 autores diferentes. "Além do preço, outra vantagem é a agilidade, já que os compradores poderão ver obras de centenas de artistas em apenas quatro dias", diz Moreira. Gravuras A Galeria Casa das Artes também está fazendo uma venda especial de gravuras até o dia 30, com preços abaixo de mercado. Ao todo, são cem gravuras em metal, litografias e serigrafias, com valores que vão de R$ 180 a R$ 2 mil. Entre os autores estão Caribé, Burle Marx, Antônio Hélio Cabral, Maria Bonomi, Sonia Menna Barreto e Gregório Gruber. Pró Arte: (0--11) 3085-7488 Galeria Paulistana: (0--11) 5096-0875 Casa das Artes: (0--11) 3661-9595