Leilões de arte ofertarão 1.473 obras Quatro leilões vão aquecer o mercado de arte em São Paulo a partir do dia 26. Ao todo, serão leiloadas 1.473 obras, entre pinturas, esculturas e outros itens, com preços até 90% abaixo do valor original, segundo os leiloeiros. A Galeria Paulistana, com um acervo de 640 peças, vai apostar nos lances livres para garantir um bom público. "Quem vai estipular o preço inicial de 77% dos itens será o próprio comprador", afirma o leiloeiro e propretário da Tableau Arte e Leilões, Luiz Carlos Moreira. Um dos destaque será o quadro Nu, de Eliseu D´Angelo Visconti, com lance mínimo de R$ 2 mil. "O valor real de mercado dessa obra chega a R$ 20 mil", garante o leiloeiro. Entre as principais pinturas também estão Mulata na Cadeira de Balanço, de Emiliano Di Cavalcanti (R$ 35 mil), Girassol, de Francisco Brennand (R$ 2 mil), e Admirando a Ilha, de Antonio Parreiras (R$ 8 mil). "Será nosso último leilão do ano", avisa Moreira. A exposição será realizada de amanhã até domingo, das 14 às 22 horas, na Rua da Consolação, 2.925, na região dos Jardins. O leilão ocorre entre os dias 26 e 29, a partir das 21 horas, no mesmo endereço. Beneficente Obras de Cândido Portinari, Di Cavalcanti e Vicente do Rego Monteiro são atrações do leilão que o Renot Escritório de Arte realiza dia 26, às 21h30, no Hotel Intercontinental, em São Paulo. Serão 133 itens com preços entre R$ 500 e R$ 350 mil (preço do quadro Vaso de Flores, de Portinari, em óleo sobre tela). Outros destaques são as pinturas Mulata na Floresta, de Di Cavalcanti, e Figura com Cachorros, de Rego Monteiro. Também no dia 26, a Jô Slaviero e Guedes - Galeria de Arte realiza um leilão beneficente, com parte da renda revertida para a Associação Brasileira de Esclerose Múltipla (Abem). O evento terá cem obras de artistas como Adriana Florence, Alberto Lume e Ernesto Piva, entre outros. O início está programado para as 21 horas, na Alameda Gabriel Monteiro da Silva, 2.074, no Jardim Paulistano. Pombos A pintura No Convés, de Cândido Portinari, em óleo sobre madeira, será um dos principais destaques do leilão que a galeria Pró Arte realiza de 3 a 6 de dezembro, às 21h30, na Alameda Gabriel Monteiro da Silva, 1.644, no Jardim América. De acordo com o proprietário da galeria, Marcelo Felmanas, o valor do lance mínimo para o quadro de Portinari será de R$ 150 mil. Outra atração é a obra Telhado com Pombos, de Di Cavalcanti, com preço inicial de R$ 45 mil. "Isso corresponde a 30% do valor real de mercado desse óleo sobre tela", garante Felmanas. O leilão também terá obras de Pancetti, Roberto Burle Marx, Clóvis Graciano, Aldo Bonadei, Sérgio Telles e Orlando Teruz, entre outros. A exposição será realizada nos dias 1.º e 2 de dezembro, das 10 às 20 horas. Galeria Paulistana: (0--11) 5096-0875 / Renot: (0--11) 3083-5933 / Jô Slaviero & Guedes: (0--11) 3061-9856 / Pró Arte: (0--11) 3085-7488