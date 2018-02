Leilões de concessão em infraestrutura terão início no 1º semestre de 2017

BRASÍLIA - O governo divulgou o cronograma para realização dos leilões de infraestrutura do Programa de Parceria em Investimento (PPI). O assunto está sendo discutido nesta terça-feira, 13, no Palácio do Planalto durante a primeira reunião do Conselho do PPI. Confira abaixo o calendário previsto para realização de cada leilão:

Aeroportos - 1º semestre de 2017

Porto Alegre

Salvador

Florianópolis

Fortaleza

Ferrovias - 2º semestre de 2017

Norte-Sul (SP/MG/GO/TO)

Fiol (BA)

Ferrogrão (MT/PA)

Portos - 2º semestre de 2017

Terminais de combustíveis de Santarém

Terminal de trigo do Rio de Janeiro

Rodovias - 2º semestre de 2017

BR-364/365 (Goiás / Minas Gerais)

BR-101/116/290/386 (Rio Grande do Sul)

Minas e Energia

4ª Rodada de licitações de campos marginais (terrestres) de petróleo e gás

1º semestre de 2017

14ª Rodada de licitações de blocos exploratórios de petróleo e gás

2º semestre de 2017

2ª Rodada de licitações sob regime de partilha da produção (áreas unitizáveis)

2º semestre de 2017

Ativos da Companhia de Pesquisa e Recursos Minerais (CPRM)

2º semestre de 2017

Amazonas Distribuidora de Energia

2º semestre de 2017

Boa Vista Energia

2º semestre de 2017

Cia de Eletricidade do Acre

2º semestre de 2017

Cia Energética de Alagoas

2º semestre de 2017

Cia de Energia do Piauí

2º semestre de 2017

Usinas hidrelétricas

2º semestre de 2017

Centrais Elétricas de Rondônia

1º semestre de 2018

Saneamento (BNDES) - 1º semestre de 2018

Cedae - RJ

Caerd - RO

Cosanpa - PA