Leilões de Confins e Galeão devem acontecer até outubro

Segundo Franco, o objetivo dos novos leilões é acabar com o monopólio, público ou privado, na operação dos terminais aeroportuários. "Monopólio não é o melhor para o passageiro. Eles não são tratados como clientes. Quando há monopólio, ou tem aquele serviço, ou nenhum. É uma agressão ao brasileiro. Não vamos abrir mão de acabar com o monopólio."

O ministro disse ainda que há uma procura muito grande pelos leilões. De acordo com Franco, as operadoras internacionais estão interessadas mesmo com o maior rigor nas exigências por parte do governo. "Temos procura muito grande pelos leilões, os operadores estão interessados mesmo com as exigências. Aprendemos com as concessões. Governo aprende quando quebra os preconceitos ideológicos", afirmou.

Pelo novo edital, as operadoras terão que comprovar experiência na gestão de terminais com fluxo de mais de 35 milhões de passageiros por ano. Nos primeiros leilões de concessão dos aeroportos de Guarulhos, Viracopos e Brasília, a exigência era de cinco milhões de passageiros. A previsão, segundo o ministro, é de que o aeroporto do Galeão terá um fluxo de 60 milhões de passageiros.