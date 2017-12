Leilões de energia contrataram quase 4 GW em 2015, diz MME

Os cinco leilões de energia realizados em 2015 contrataram 3.956 MW, ou quase 4 GW, de capacidade instalada nova, totalizando um volume financeiro de R$ 13,3 bilhões. Entre as fontes negociadas nos certames, o segmento renovável obteve destaque, com a contratação de energia solar de 30 de empreendimentos, 22 de eólica e 13 de biomassa. As informações são do Ministério de Minas e Energia (MME).

De acordo com cálculos do governo, a potência instalada contratada, considerando somente os empreendimentos de fontes renováveis, somou 2.000 MW de energia. Considerando a hidrelétrica e as pequenas centrais hidrelétricas foram quase 2.500 MW de capacidade instalada nova contratada.

Em energia, os cinco leilões realizados neste ano contrataram 1.789 MW médios nas diversas fontes. As energias renováveis tiveram destaque: em energia contratada, considerando essas três fontes, foram contratados 665,4 MW médios.

Já o investimento previsto para a energia solar fotovoltaica, para fornecer a energia contratada nos leilões de 2015 é o maior entre as fontes, de R$ 4,3 bilhões. Em 17 usinas hidrelétricas (pequenas e grandes) foram contratadas 900 MW médios (182 TWh), ou seja, praticamente a metade da energia contratada e 61% da capacidade a ser instalada.

O MME ainda informou que o País chega ao final deste ano (dados atualizados até 09 de dezembro) com um acréscimo de 5.170 MW de energia nova ao Sistema Interligado Nacional.