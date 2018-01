Leilões oferecem carros, motos e caminhões Quem pretende comprar um veículo usado antes do fim do ano pode encontrar boas ofertas nos últimos leilões que serão realizados na capital nos próximos dez dias. O presidente do Sindicato dos Leiloeiros do Estado de São Paulo, Luiz Fernando Sodré Santoro, afirma que grande parte dos carros, motos e caminhões são vendidos com valores abaixo das tabelas de mercado. "A grande vantagem é que quem compra faz o preço." Segundo ele, outro ponto positivo é a garantia quanto à documentação. "Todos sabem a procedência do veículo, que geralmente vem de uma seguradora", explica. Santoro diz que a procura por leilões costuma aumentar nessa época do ano. "As pessoas têm mais tempo para ir atrás das ofertas." De acordo com ele, qualquer pessoa pode participar. "Quem quiser, também pode ir apenas para conhecer e entender melhor o funcionamento de um leilão", explicou. Confira os últimos leilões do ano Leiloeiro Leiloeiro Datas Endereço Telefone Sodré Santoro Todos os dias, às 11h Marginal da Via Dutra, km 224, Guarulhos (SP) (0xx11) 6464-6490 Ronaldo Milan 21/12, às 9h30 Rodovia Raposo Tavares, Km 20, São Paulo (SP) (0xx11) 3845-5599 Mauro Zukeman 20 e 27/12, às 14h Avenida dos Estados, 6.980, Santo André (SP) (0xx11) 3272-9300 Sérgio Freitas 20/12, às 10h Avenida Três Andradas, 999, Jardim Piratininga, Osasco (SP) (0xx11) 3105-0297 Claudio Cohn 21/12, às 11h Rua Henry Ford, 965, Presidente Altino, Osasco (SP) (0xx11) 3682-8522 Pedro Garcia 20/12, às 11h Rua Samuel Klabin, 99, Vila Anastácio, São Paulo (0xx11) 3835-8059 Antônio Guariglia 20/12, às 10h Rodovia Presidente Dutra, km 156, São José dos Campos (SP) (0xx11) 3937-1199