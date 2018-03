Leite Longa Vida lidera ranking de baixa do IPC da Fipe O preço do leite tipo Longa Vida vem liderando o ranking de contribuições de baixas do Índice de Preços ao Consumidor (IPC) na capital paulista desde a segunda quadrissemana de agosto. Desde então, o produto, que chegou a ser o principal vilão da inflação medida pela Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas (Fipe) na metade do ano, vem ajudando a aliviar diversas pressões de alta de outros itens dentro do indicador. Na terceira quadrissemana de outubro, por exemplo, o leite Longa Vida caiu 10,72% e respondeu sozinho por um alívio de 0,10 ponto porcentual de toda a taxa do IPC do período, de 0,16%.