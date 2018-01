Leite, pão poderão subir junto com dólar A alta do dólar pode provocar aumento no leite, pão e derivados de trigo e eletroeletrônicos. Especialistas afirmam que a expectativa é de que a moeda americana recue nos próximos dias, evitando o aumento. Caso contrário, haverá aumento de preço. Paulo Silvestrini, diretor da Central de Negócios de Laticínios, diz que se o dólar permanecer em alta e a crise argentina se alongar, os consumidores poderão pagar entre 5% e 10% mais pelo leite em pó no fim de abril. Hoje, o Brasil importa 130 mil toneladas de leite em pó, sendo que 80% do volume vem da Argentina. "Estamos entrando na entressafra, mesmo assim, desde janeiro, a importação já caiu 57% por causa dos altos preços argentinos." No atacado, o leite a ser entregue em abril já está de 4% a 5% mais caro. O dólar também pode afetar o preço do trigo e seus derivados. Hoje, 85% do trigo consumido no País é importado. A desvalorização pode provocar aumento de até 5% no preço do pãozinho, principalmente nos lugares que oferecem o pão a menor preço. A informação é do Sindicato Estadual de Panificação e Confeitaria. Os eletroeletrônicos, também poderão aumentar de preços. Segundo Eduardo de Freitas, economista-chefe do Unibanco, como a economia está aquecida, é mais fácil fazer repasses aos preços. Mas Freitas considera que os fabricantes ainda aguardarão para fazer reajustes por um certo tempo, "até ser definido um novo patamar de equilíbrio do dólar". Mesmo os eletroeletrônicos produzidos no Brasil podem subir de preço, pois boa parte dos componentes são importados.