Lembo discute com Cavaco Silva embargo da UE à carne O governador do Estado de São Paulo, Cláudio Lembo (PFL), afirmou nesta quarta-feira que irá discutir com presidente de Portugal, Aníbal Cavaco Silva, o fim do embargo da União Européia (UE) à carne bovina paulista e brasileira, que supera um ano. "Eu vou tratar sobre o assunto com Cavaco Silva, que é meu grande amigo; sei da grande influência que ele tem sobre os outros líderes do continente e vou mostrar que o Estado e o País já possuem condições sanitárias para o fim do embargo, tanto que estamos completando dez anos sem casos da doença em São Paulo", disse Lembo. Ele participou, em Ribeirão Preto (SP), do lançamento oficial da segunda fase de vacinação contra a febre aftosa. Lembo lembrou que já conseguiu a suspensão do embargo russo à carne paulista e negocia o mesmo com o Chile, país que era o maior comprador na América do Sul de produtos bovinos até a paralisação do comércio. Ele defendeu um empenho do Brasil para que haja uma campanha única de vacinação contra a doença em toda a América do Sul, já que os focos surgidos no ano passado, inicialmente no Mato Grosso do Sul, ocorreram em áreas de fronteira. O governador paulista minimizou as críticas feitas à falta de repasse de verbas federais aos Estados pelo ex-secretário da Agricultura e deputado federal eleito Antonio Duarte Nogueira Júnior (PSDB) e pelo atual secretário da Pasta, Alberto Macedo. "Acho que o governo federal fez o possível e está com problemas de verbas também. Houve um problema financeiro com o governo federal e não uma falta de vontade política", disse Lembo. Na primeira fase da campanha de vacinação contra a aftosa, realizada em maio deste ano, o índice de cobertura foi de 99,50%. Agora a intenção é imunizar 100% das 13,5 milhões de cabeças do rebanho paulista.