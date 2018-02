Lenicov cancela viagem a Fórum Econômico O ministro de Economia da Argentina, Jorge Remes Lenicov, está avaliando a suspensão do anúncio de medidas econômicas, marcado para este sábado e deve cancelar a viagem que faria a Nova York para participar do Fórum Econômico Mundial. É o que informam fontes do Ministério da Economia. Lenicov passou toda a tarde de hoje reunido com a equipe econômica e foi chamado para a Quinta de Olivos, a residência oficial do presidente da República na noite desta sexta-feira. Lenicov e Eduardo Duhalde deverão tomar a decisão de manter ou suspender o anúncio das medidas amanhã. Leia o especial