Lenicov participará do Fórum Econômico Mundial O ministro da Economia da Argentina, Jorge Remes Lenicov, confirmou a sua presença para este domingo no Fórum Econômico Mundial, que está sendo realizado em Nova York, segundo divulgou hoje a organização do evento. Lenicov chega a Nova York às 6h de domingo (9h em Brasília) e concede uma coletiva de imprensa às 15h45 do domingo (18h45 horário de Brasília). Na segunda-feira à tarde, Lenicov fará uma palestra para analistas e investidores no Council of The Americas, evento que não consta do Fórum. A vinda de Lenicov está sendo aguardada com grande ansiedade pelos analistas em Wall Street, pois esta é a primeira visita de Lenicov à cidade como ministro da Economia argentino. Apesar de ter agendado uma entrevista amanhã em Buenos Aires para falar sobre o novo pacote econômico do governo argentino, muitos analistas esperam que Lenicov detalhe as medidas durante sua visita a Nova York. "Algumas medidas devem ser anunciadas durante todo o final de semana. O governo argentino ainda está trabalhando hoje em detalhes do pacote que será anunciado", disse a principal analista da Argentina do banco Credit Suisse First Boston (CFSB) Lacey Gallagher. Na opinião do economista-chefe para América Latina do banco Santander, Chip Brown, ainda há muita confusão entre os analistas em Wall Street sobre o que foi acertado exatamente entre o governo argentino e o Fundo Monetário Internacional (FMI). "Há uma grande probabilidade de que o governo argentino irá flutuar a moeda, mas isso não é algo 100% garantido para a próxima semana", disse Brown à Agência Estado.