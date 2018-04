Lenicov tenta negociar dívidas de empresas nos EUA O dólar, que está no patamar de 3,00 pesos depois de pouco mais de 100 dias do fim da conversibilidade, está obrigando o governo argentino a pedir aos credores externos um tratamento especial e diferenciado para as empresas nacionais e estrangeiras que estão com um forte nível de endividamento em moeda estrangeira no mercado internacional. O ministro de Economia, Jorge Remes Lenicov, que parte hoje para Washington, onde se reunirá com representantes do Fundo Monetário Internacional (FMI) e do Tesouro norte-americano tentará conseguir uma trégua para o setor privado argentino. A lista de empresas com risco de moratória vem crescendo a cada dia e, na semana passada, foi engrossada com a Águas Argentinas, do Grupo Suez de France e Agbar de Barcelona. Mas outras como a YPF (Repsol YPF da Espanha) e as de telecomunicações Telefónica (Telefónica) e Telecom (France Telecom e Stet Italia), além das nacionais Pérez Companc, Sociedade Comercial del Plata, Grupo Clarín e Multicanal, podem ser as próximas a se declarar incapazes de honrar seus compromissos, que, segundo cálculos de empresas de consultoria, superam os US$ 3 bilhões. Um estudo elaborado pela equipe de economistas do Instituto de Estudos e Formação (Idef) mostra que, em conjunto, as obrigações negociáveis das empresas argentinas, as linhas de financiamento dos bancos e os créditos tomados por exportadores no Exterior somam pelo menos US$ 18,8 bilhões. Isso quer dizer que, desde o início de janeiro, quando o país foi obrigado a desvalorizar a sua moeda, os compromissos externos das multinacionais e das companhias nacionais triplicaram em pesos. A Fundação Capital, um dos principais e maiores escritórios de consultoria financeira do país, informou à Agência Estado que esse montante supera os US$ 20 bilhões, já que só os bancos têm dívidas que passam de US$ 10 bilhões. "A situação é crítica, porque a maioria das empresas (serviços e bancos, principalmente) têm problemas sérios", disse Carlos Pérez, diretor executivo da Fundação Capital. No segundo trimestre deste ano, por exemplo, o setor privado argentino deverá enfrentar um total de vencimentos de US$ 1,89 bilhão. De acordo com o levantamento dos economistas da fundação, os compromissos do setor privado no terceiro trimestre sobem para US$ 2,27 bilhões e, no último, serão de US$ 1,31 bilhão. O Banco Bilbao Vizcaya Argentária (BBVA), controlador do Banco Francés na Argentina, estima que a dívida externa dos grupos privados que operam na Argentina e das companhias nacionais se aproxima de US$ 52 bilhões. Outras estimativas mostram que essa cifra pode chegar a US$ 70 bilhões. Por isso, a crítica situação financeira dessas empresas está obrigando o ministro de Economia, Jorge Remes Lenicov, a tentar uma renegociação com o G-7 e com o FMI. Êxodo de empresas Um dos entraves entre o governo argentino e o Fundo é justamente a situação das companhias nacionais e estrangeiras com dívidas em dólares nos mercados internacionais. A possibilidade de não encontrar uma saída para esse problema pode desencadear uma onda de quebradeiras e a saída de empresas da Argentina, piorando ainda mais o problema do desemprego no país. O FleeBoston, controladora do BankBoston Argentina, já informou que está estudando reduzir ou vender tudo ou parte de suas operações na região. "A capacidade de honrar os compromissos das empresas está totalmente deteriorada", lamentou Pérez, da Fundação Capital. No caso dos bancos, acrescentou, os ativos foram pesificados, mas os passivos estão em dólares. No início deste ano, logo depois do fim da conversibilidade, o presidente Eduardo Duhalde chegou a enviar ao Congresso uma nova de lei de falências que, depois de aprovada, impedia que as empresas em situação de concordata ou falência não poderiam ser processadas por seus credores por um período de 180 dias. O Fundo não aceitou e começou a pressionar o presidente, que voltou atrás. Com modificações exigidas pelo Fundo, a nova lei de falências enviada por Duhalde ao Congresso se encontra à espera de uma nova apreciação e aprovação. Trégua Agora, a idéia de Remes Lenicov é conseguir do G-7 e do Fundo uma espécie de trégua até o final do ano para que as empresas instaladas no país e com dívidas em dólares no Exterior tenham um tratamento especial de seus credores, que, em sua maioria, são bancos e empresas de países que fazem parte do grupo seleto dos mais ricos do planeta. "Ficou claro que é necessário negociar uma espécie de seguro de câmbio ou a possibilidade de emitir bônus que compensem as perdas", disse Pérez, por telefone de Buenos Aires. Algumas empresas, porém, podem ainda contornar o problema de suas dívidas. Apesar de liderar uma das principais listas de endividados, a YPF tem uma situação relativamente confortável e de privilégio, com uma dívida interna que foi pesificada na base de 1 por 1 e que é menor que sua dívida externa. Além disso, a companhia tem perspectivas muito favoráveis de incrementar suas milionárias exportações. A siderúrgica Siderar, por sua vez, tem uma dívida de US$ 140 milhões e depende em grande parte de insumos importados, como carvão mineral e minério de ferro. Mas a empresa foi também privilegiada ao ter sua dívida de US$ 60 milhões pesificada na paridade 1 por 1. Sem isso, o montante teria pulado para 180 milhões de pesos. "O problema maior está entre as privatizadas (serviços) e os bancos. O governo vai ter de ajustar as tarifas ou flexibilizar o cronograma de investimentos que está nos contratos de privatização, já que todas elas estão próximas a entrar em dafault", alertou o economista do Fundação Capital.