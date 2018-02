Lenicov vai aos EUA semana que vem pedir verbas O ministro de Economia, Jorge Remes Lenicov, fará sua primeira viagem à Washington, na próxima semana, para tentar dar início ao acordo para a liberação de novos recursos à Argentina. Será uma tentativa desesperada do ministro para romper o silêncio do Fundo Monetário Internacional (FMI) após o lançamento de seu pacote no último domingo. Lenicov arriscou todas suas cartas ao anunciar o que o FMI queria, a flutuação do câmbio a partir da próxima segunda-feira, com o intuito de forçar um "apoio contundente", como ele próprio definiu. O ministro desembarcará na terça-feira, conforme fontes do ministério de Economia. Neste meio tempo, o governo tenta obter um apoio o mais rápido possível e para isso resolveu apelar. Segundo o jornal La Nación, o embaixador argentino Guillermo González transmitiu uma mensagem ao governo norte-americano em um dramático tom de apelo: "Agradecemos e reconhecemos a mensagem e o respaldo político, mas este é o momento de passar à ação direta e concreta porque a situação é muito complexa e, mais adiante, não haverá tempo para o arrependimento". Uma alta fonte da Casa Rosada disse à Agência Estado que o presidente Eduardo Duhalde e sua equipe econômica estão nervosos porque "esperavam um sinal de aprovação do FMI antes da abertura do mercado na segunda, mas temos a esperança de conseguir isso até domingo". A fonte admitiu que "sem o apoio concreto e efetivo, será difícil sustentar qualquer plano". Até agora o FMI não se pronunciou sobre ajuda Até o momento o FMI não se pronunciou oficialmente sobre a ajuda que a Argentina necessita para controlar o câmbio e dar sinais de credibilidade. Alguns jornais argentinos têm publicado e o mercado tem comentado sobre a existência de um documento interno do FMI que critica duramente o plano Lenicov e duvida sobre a capacidade do governo de adotar políticas sérias. O suposto documento considera irreal a projeção de déficit e de crescimento do orçamento de 2002 e sugere mais cortes nos gastos. No entanto, o secretário de Fazenda, Oscar Lamberto, afirmou que "é impossível baixar o gasto sem incrementar o nível de conflito, o qual a sociedade não resistiria", disse num claro sinal de que o governo Duhalde não tem a intenção de apertar o cinto. A justificativa do secretário foi dada à Comissão de Orçamento e Fazenda da Câmara dos Deputados, onde o secretário tem passado os últimos três dias com o objetivo de acelerar a tramitação do projeto de orçamento. Lamberto esclareceu que para cortar mais gastos, o governo não teria alternativa fora da redução de salários do funcionalismo que já foi duramente golpeado pelo governo de Fernando De la Rúa. Governo não reduz transferências às províncias O que os analistas e o FMI questionam é o fato de o governo não reduzir o montante destinado às transferências às províncias. Dos $39 bilhões de pesos previstos no orçamento, $31 bilhões são destinados às transferências, enquanto que dos $8 bilhões restantes, $6 bilhões são para o pagamento de salários. Os outros $2 bilhões são para gastos diversos e pagamento de compromissos com os organismos internacionais como FMI, Bird e Bid. O orçamento não está prevendo os gastos que o governo terá com a chamada "reestruturação" do sistema financeiro, que envolve o plano de salvamento das entidades sem liquidez e a compensação aos bancos devido à pesificação das dívidas. Este é outro ponto com o qual o FMI não estaria nem um pouco de acordo, muito menos o governo norte-americano. A entrevista do secretário do Tesouro, Paul O´Neill, concedida ontem, deixou bem claro que pelo andar da carruagem a Argentina será o primeiro país a receber a aplicação da nova filosofia do governo de George W. Bush para enfrentar as crises financeiras dos países emergentes. Tudo indica que a negociação é dura e que a ajuda poderá não chegar enquanto o governo argentino não mudar sua receita: aplicar um forte arrocho e deixar que os bancos paguem sua quota, já que tiveram 12 anos de lucros incessantes no país", afirmou o economista Aldo Abram, da consultoria Exante, à Agência Estado. Leia o especial