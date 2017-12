Lenovo lança nova linha de tablets Yoga

O Yoga Tab 3 e Yoga Tab 3 Pro repetem o design da linha Yoga Tab, mantendo o suporte, onde está a bateria do aparelho. O design torna a vida dos usuários mais fácil na hora de segurá-lo e na reprodução de conteúdo.

Ainda não há previsão para a venda dos produtos no Brasil. Na Europa, a nova linha deve começar a ser comercializada entre outubro e novembro, com versões Wi-Fi e 4G e preços entre 199 a 599 euros.

O produto da companhia chinesa, incluindo a versão Pro, conta com o sistema operacional Android 5.1 Lollipop. A versão mais básica do Yoga Tab 3 pode ser encontrada com telas de 8 e 10 polegadas.

De acordo com o anúncio, o tablet traz uma câmera rotativa com controle de gesto e vídeos em diversos ângulos. A bateria é apontada como uma das de maior capacidade que existem, garantindo mais tempo de uso.

Linha Pro.O maior destaque do lançamento, no entanto, é a versão Pro. Em uma parceria com o Netflix, o modelo da Lenovo traz o aplicativo já pré-instalado, com possibilidades de fornecer recomendações de conteúdo personalizado, diretamente da tela inicial do tablet em qualidade HD. O hardware também traz um projetor embutido de 70 polegadas que é otimizado no uso do aplicativo, permitindo que o usuário veja filmes em diferentes superfícies. Além disso, de acordo como o comunicado da empresa, o tablet possui quatro alto-falantes JBL voltados pra frente, que dispensam o uso de fones para uma reprodução de maior qualidade, e utiliza tecnologia Dolby Digital Plus.

O modelo mais avançado conta com tela embutida QHD (2560x1600) de 10,1 polegadas - em uma taxa de 299 pixels por polegada -, fazendo com que a resolução não seja sacrificada. A câmera também tem pequenas vantagens em relação à versão mais básica. O Yoga Tab 3 tem câmera rotacional de 8 megapixels, enquanto o Pro conta com câmeras de 13 megapixels (traseira) e 5 megapixels (frontal).

Em relação à capacidade de armazenamento, o Yoga Tab Pro 3 utiliza o chip Intel Atom x5-Z8500, que tem 2GB de RAM e 16GB de memória interna e é resistente a líquidos.