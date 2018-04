Lerner cancela processo de venda da Copel O governador do Paraná, Jaime Lerner, cancelou o processo de privatização da Copel - Companhia Paranaense de Eletricidade. O anuncio feito hoje, mediante nota oficial. Segundo o comunicado, a decisão foi motivada pelas mudanças determinadas pelo governo federal nas regras da política energética do país. A mudança determinante foi o adiamento, por tempo indeterminado, da abertura total do mercado para empresas de energia. O governador fará ainda hoje um pronunciamento por uma rede estadual de rádio e televisão para reiterar a decisão.