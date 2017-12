Lessa canta e dança um samba ao negar recursos da Embraer O presidente do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), Carlos Lessa, informou hoje que a liberação de US$ 1,8 bilhão para a Embraer ainda não está definida. Ele recorreu ao samba Tem que Rebolar e cantou um trechinho: "Para botar a mão no meu dinheiro, você vai ter que rebolar, rebolar, rebolar". Lessa enfatizou que não está fechada a operação de financiamento de vendas da Embraer, como chegou a ser anunciada pelo seu presidente Maurício Botelho. No entanto, disse que não se surpreenderá se o BNDES terminar 2004 financiando "volumes muito grandes para a Embraer". Segundo ele, o BNDES é o sustentáculo da empresa. "A Embraer voa por causa de nossos financiamentos". Veja a letra do samba citado por Lessa: TEM QUE REBOLAR (José Batista e Magno de Oliveira) Moreninha linda, moreninha boa Quer se casar comigo, ser minha patroa Sai fora mulato Vê lá se me passo Me casar contigo é coisa que eu não faço Eu tenho a grana E a minha cor não pega Somente a sua grana Pode interessar Mas prá botar a mão na minha grana Você tem que rebolar, rebolar, rebolar Moreninha linda, moreninha boa Quer se casar comigo, ser minha patroa Sai fora mulato Vê lá se me passo Me casar contigo é coisa que eu não faço Eu tenho a nota E a minha cor não pega Somente a sua nota Pode interessar Mas prá botar a mão na minha nota Você tem que rebolar, rebolar, rebolar Mulato atrevido Está me maltratando O rebolar é novo modo de gingar Aí, fique sossegada Que não é maltrato É um ditado novo É jeito de dançar Mas se o papai souber disso se zanga Vai lhe chamar de feio Vai lhe arrebentar Mas pro seu pai bater nesse mulato Também tem que rebolar, rebolar, rebolar