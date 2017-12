Lessa conversa com Mantega e deixa sede do BNDES O presidente do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), Carlos Lessa, que será substituído no cargo pelo ministro do Planejamento, Guido Mantega, deixou hoje à noite o prédio-sede do banco no Rio. Lessa esteve reunido com os diretores da instituição, assessores, parentes e amigos no final da tarde e início da noite. Lessa conversou, também, por telefone, com Mantega e se dirigiu ao Hotel Glória, onde está hospedado devido a uma operação na perna, realizada há cerca de um mês. A casa de Lessa tem dois andares, o que dificulta a sua movimentação com as muletas que está usando.