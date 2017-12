Lessa conversou com Lula; vice do BNDEs também sai O presidente demissionário do BNDES, Carlos Lessa, esteve cerca de uma hora no Palácio do Planalto, reunido com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Lessa telefonou para a assessoria do banco e informou que está indo para a sede, no Rio. Fonte do Palácio do Planalto informou que o vice-presidente do BNDES, Darc Costa, também deixará o cargo. O secretário executivo do Ministério do Planejamento, Nelson Machado, confirmou que ficará como ministro interino da pasta. O ministro do Planejamento e futuro presidente do BNDES, Guido Mantega, dará entrevista ainda hoje. Leia mais: Lessa é demitido do BNDES; Mantega assumirá Lessa não é encontrado para comentar demissão Lessa se define com um "neonacionalista" CUT lamenta saída de Lessa