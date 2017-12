Lessa discute parceria para explorar carvão na Venezuela O presidente do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), Carlos Lessa, participa de reuniões, na Venezuela, com representantes de entidades governamentais e empresas venezuelanas para a discussão de oportunidades de negócios e parcerias entre as principais empresas de mineração e infra-estrutura do Brasil e da Venezuela para a exploração do carvão venezuelano. Lessa está acompanhado do vice-presidente do BNDES, Darc Costa, e do diretor da instituição, Luiz Eduardo Melin. Eles retornam ao Brasil no Sábado. A autorização para afastamento do Brasil está no Diário Oficial.