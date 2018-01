Lessa diz não ter data para assumir o BNDES O professor Carlos Lessa informou hoje que ainda não tem data para assumir a presidência do BNDES. Ele disse, após assistir à transmissão de cargo do ministro do Desenvolvimento, Luiz Fernando Furlan, que foi convidado pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva, mas que ainda aguarda uma sinalização do novo ministro a respeito da data em que vai assumir o banco. Lessa disse que no dia 31 de dezembro deixou a reitoria da Universidade Federal do Rio de Janeiro para poder assumir o BNDES. Ele afirmou que já se reuniu com Furlan e acredita que o BNDES tem um papel muito importante no cumprimento do programa de inclusão social do governo Lula. Ele afirmou que as prioridades da instituição, além da inclusão social, são o relacionamento com outros países, principalmente da América Latina, e políticas que ajudem a aumentar o superávit comercial. Ao ser questionado sobre informações na imprensa de que o BNDES poderia ser dividido, Lessa afirmou que essa informação é um "factóide" e, até o momento, ninguém assumiu a autoria da tal informação. Veja o índice de notícias sobre o Governo Lula - Os primeiros 100 dias Veja o índice de notícias sobre a transição na área econômica